Secretaria de Meio Ambiente faz campanha e reforça combate a queimadas

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana iniciou nesta semana uma ampla campanha buscando conscientizar a população sobre casos de queimadas e diminuir os índices registrados. De acordo com a secretaria, as campanhas são feitas durante o ano pela Prefeitura de Americana, mas foi intensificada neste mês devido ao clima seco.

Além de ser crime passível de multa, as queimadas resultam na emissão de poluentes que podem causar diversos problemas de saúde relacionados com a piora da qualidade do ar, como doenças respiratórias, acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas, irritação das mucosas, garganta e causar determinados tipos de cânceres.

A Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, da Secretaria de Meio Ambiente, realiza ações e palestras de conscientização e pede a colaboração da população para denúncias, que podem ser feitas por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), no telefone (19) 3475-9024, na Unidade de Limpeza Pública, no telefone (19) 3405-9444, na Secretaria de Meio Ambiente, no telefone (19) 3471-7770 e no GPA (Grupo de Proteção Ambiental), nos telefones 153 e (19) 3407-0513.

As denúncias podem ser feitas, inclusive, por meio de fotografia, com multa aplicada ao proprietário do veículo flagrado. As infrações de queimadas são passíveis de multa no valor R$687,77 e de descarte irregular o valor é de R$ 975,57.

A Unidade de Educação Ambiental e Planejamento está à disposição para a agendamento de trabalhos de educação ambiental e para esclarecimentos através do telefone (19) 3471-7770 ou pelo e-mail: publicidade.sma@americana.sp.gov.br