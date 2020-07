Sosu faz mudança para nova sede e atendimento presencial será retomado dia 20

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana está fazendo a mudança para a nova sede na Avenida Bandeirantes, nº 600, bairro Machadinho, ao lado do Guaicurus Na fase de transição, período de 13 a 17 de julho, o atendimento presencial não será realizado, sendo retomado a partir do dia 20 de julho. O atendimento on line será feito normalmente e os munícipes que necessitarem de serviços devem fazer agendamento pelo telefone 3475-3300.

A Secretaria, que funciona atualmente na Rua dos Antúrios, no Jardim São Pedro, atenderá na Avenida Bandeirantes numa área de 8,5 mil metros quadrados, com estacionamento aos munícipes. No local, irão funcionar a Unidade de Obras Públicas (UOP), Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e Unidade de Serviços Urbanos (USU).

A mudança visa a economia com aluguel, proporcionando melhor atendimento à população e melhores condições de trabalho aos funcionários.