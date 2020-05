Sosu prepara nova sede para mudança em junho

O novo espaço que irá abrigar a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana está sendo concluído na Avenida Bandeirantes para a mudança da unidade na segunda quinzena do mês de junho. A Secretaria, que funciona atualmente na Rua dos Antúrios, no Jardim São Pedro, deixará de pagar aluguel do imóvel e atenderá numa área de 8,5 mil metros quadrados, com estacionamento aos munícipes. A economia será em torno de R$ 16 mil, tendo em vista que abrigará também a Unidade de Serviços Urbanos (USU).

“Estamos revitalizando o prédio da prefeitura na Avenida dos Bandeirantes e fazendo as readequações das salas, sanitários, criando espaços de estacionamento aos munícipes, otimizando o atendimento à população, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e economizando com o aluguel para diminuir os gastos públicos, conforme determinação do prefeito Omar Najar, e é que temos feito desde o início da atual gestão. A Secretaria abriga várias unidades com prestação de serviços importantes à população e precisa de um espaço mais adequado para desenvolver suas atividades”, explica o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O novo prédio tem 1.477,46 metros quadrados de área de construção. Já foram executadas a limpeza da área, construção de 120 metros de recuo da via, novo alambrado, ampliação do refeitório, readequação de salas, estacionamento público, entradas para acesso à Sosu e Unidade de Obras Públicas (UOP), Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e Unidade de Serviços Urbanos (USU), que atualmente ocupa um espaço no PAT e cederá o local para o Conselho Tutelar, que paga aluguel.

Nesta terça-feira (19), terá início a construção de 110 metros quadrados de calçada. A parte interna já está concluída, faltando a conclusão da parte elétrica e telefonia, que será executada pela empresa PEX Incorporação e Construção, com investimentos de R$ 276 mil.