Terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe começa em 11 de maio e terá duas etapas

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que o Ministério da Saúde adiou para 11 de maio o início da terceira fase da 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que será dividida em duas etapas. De 11 a 17 de maio, acontece a primeira etapa com vacinação para crianças de seis meses a menores de seis anos de idade; pessoas com deficiência; gestantes; e puérperas até 45 dias. De 18 de maio a 5 de junho, acontece a segunda etapa com vacinação para adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas. O Dia “D” da campanha, previsto para ocorrer no dia 9 de maio, foi cancelado.

“Em função de fatores técnicos, científicos, logísticos, entregas do laboratório produtor da vacina, evidência epidemiológica, eficácia e segurança do produto, somados a sustentabilidade da estratégia, foram estabelecidas e atualizadas as prioridades e as datas para vacinação. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário”, informou o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações.

Com essas medidas, a segunda fase continua na próxima semana, atendendo os seguintes grupos prioritários: doentes crônicos; profissionais de salvamento e segurança (policiais civis, militares, penais – agentes de segurança pública, de escolta e vigilância -, bombeiros, guardas municipais); caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários; funcionários do sistema prisional; jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e população privada de liberdade.

As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da primeira fase e que ainda não se vacinaram, podem tomar a vacina até o final da campanha. De acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (30) pela Vigilância Epidemiológica de Americana, já foram vacinados 38.371 idosos e 7.013 trabalhadores da saúde, superando a meta preconizada pelo Governo do Estado de São Paulo para o município.

Com relação aos grupos prioritários da segunda fase, segundo o balanço, já foram vacinados em Americana: 5.197 doentes crônicos; 706 profissionais de salvamento e segurança; 338 caminhoneiros; 248 motoristas de transporte coletivo; 4 portuários; e 110 funcionários do sistema prisional.

A vacina continua disponível, das 8 às 16 horas, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, de segunda a sexta-feira. Já o sistema de drive thru, em que a vacina é aplicada dentro do veículo, está ocorrendo no Núcleo de Especialidades (Rua 1º de Maio, 421, bairro Cordenonsi), apenas para pacientes que tenham doenças crônicas e dificuldade de locomoção.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que os doentes crônicos ou pacientes com condições clínicas especiais devem apresentar algum comprovante médico para receber a vacina, que pode ser até mesmo uma receita médica. Já os caminhoneiros precisam apresentar crachá da empresa em que trabalham ou CNH na categoria correspondente à função.

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para o Covid-19.