Americana Digital: economia com impressões chega a R$ 200 mil e satisfação do cidadão chega a 98,5%

Após três meses de implantação do Americana Digital, os números comprovam que o sistema tem dado excelentes resultados na busca por mais eficiência e agilidade e menos burocracia. Desde março, quando foi iniciado, o novo sistema já permitiu uma economia de R$ 200 mil ao deixar de imprimir mais de dois milhões de documentos. Mais especificamente, foram 2.028.736 impressões a menos.

A economia gerada ultrapassou as estimativas iniciais, que davam conta de uma economia de R$ 200 mil nos primeiros seis meses, cifra atingida na metade desse período.

O SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, tinha como padrão de atendimento, antes do Americana Digital, 100% das consultas, reclamações e sugestões via telefone. Atualmente, o atendimento pelo site já atingiu quase 50% (48,99%), ficando 50,95% por telefone e 0,06% por e-mail.

Já no setor de protocolo, onde antes o atendimento era 100% presencial, os documentos protocolados via site foram 84,43%, enquanto o presencial ficou em 13,51%. O restante foi realizado por telefone, fax, correspondência e-mail, o percentual de análise de projetos pelo novo sistema também é bastante significativo, de 99,92%.

Os números demonstram ainda o grau de satisfação do usuário com o serviço. O índice de engajamento (quando o documento cai em determinado setor e é lido) é de 77,48%; o de eficiência (quando o documento é lido e despachado) é de 77,41%; e o de qualidade (avaliação do serviços pelo cidadão) é de 98,5%.

A implantação do Americana Digital possibilitou que todos os processos administrativos, gerados internamente ou por demanda externa, da população, fossem digitais. O Projeto é um sistema integrado e padronizado em uma plataforma digital para comunicação interna e externa, tramitação de protocolos de maneira eletrônica (sem papel) e aprovação de projetos e alvarás totalmente digital, que permite acompanhamento em tempo real de cada etapa do processo via celular, tablet, desktop e notebooks, em qualquer hora e lugar.