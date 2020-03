Americana notifica mais três casos suspeitos de coronavírus

A vigilância epidemiológica de Americana notificou mais três casos suspeitos de Covid-19, nesta segunda-feira (16), cujos pacientes foram atendidos no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM). Inicialmente foram seis pacientes investigados com a suspeita da doença, porém, após o levantamento de todas as informações dos casos, a vigilância constatou que apenas três se enquadravam nos critérios de suspeição, sendo uma profissional de saúde, de 44 anos, que teve contato com casos suspeitos; um piloto de companhia aérea, de 26 anos, que esteve em contato com passageiros vindos de diversas regiões afetadas pelo novo vírus e uma comerciante, de 52 anos, que manteve contato com uma pessoa vinda da China.

Com essas novas notificações, sobe para nove o total de casos suspeitos, sendo que quatro deles o resultado de exame laboratorial descartou a Covid-19, restando cinco casos em andamento. Até a semana passada, vínhamos divulgando como suspeito um caso que não chegou a ser contabilizado pela vigilância, uma vez que não se enquadrou nos parâmetros utilizados pelo Ministério da Saúde.

Os sintomas da Covid-19 são característicos de uma gripe forte, sendo os principais a febre, tosse e falta de ar. Alguns pacientes relatam dor de garganta, dores musculares, coriza e cansaço. O quadro pode variar de leve a moderado, dependendo de cada pessoa, sendo que a maioria dos casos graves está relacionada à população idosa ou com problemas de saúde preexistentes. Nesse caso, pode ocorrer síndrome respiratória aguda grave e complicações, podendo levar à morte.

Para se evitar a doença é de extrema importância adotar alguns cuidados básicos como, lavar as mãos com sabão, esfregando-as por pelo menos 20 segundo; evitar contato com pessoas doentes; não tocar olhos, nariz ou boca sem antes lavar as mãos; sempre cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; não compartilhar objetos de uso pessoal, principalmente talheres, pratos, copos ou garrafas e manter os ambientes bem ventilados.