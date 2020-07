Americana registra mais sete óbitos por Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (20) o registro de mais sete óbitos por Covid-19, totalizando 54 mortes por esta doença de residentes no município. Também foram registrados mais dois óbitos suspeitos, sendo os resultados ainda aguardados.

Os sete óbitos confirmados de Covid-19 são: uma mulher de 54 anos, do Jardim Recanto, que faleceu no dia 17 de julho em hospital particular, era cardíaca, obesa e tinha doença renal crônica; um idoso de 83 anos, do Zanaga, que faleceu no dia 17 de julho no Hospital Municipal e tinha asma; um homem de 61 anos, da Vila Mariana, que faleceu no dia 17 de julho no Hospital Municipal, era hipertenso e cardíaco; um idoso de 88 anos, do Cidade Jardim, que faleceu no dia 18 de julho no Hospital Municipal e era cardíaco; uma mulher de 65 anos, do Vale das Nogueiras, que faleceu hoje, dia 20 de julho, no Hospital Municipal, tinha diabetes e doença renal crônica; uma idosa de 96 anos, do São Roque, que faleceu no dia 12 de julho em hospital particular, era diabética e cardíaca; e um homem de 65 anos, do São Manoel, que faleceu no dia 17 de julho em hospital particular, era diabético, renal crônico e cardíaco.

O sistema de registro de notificações do Ministério da Saúde, o e-SUS Notifica, continua passando por atualização e implementação de melhorias e correções necessárias. Por isso, o município foi informado que, durante esse período de manutenção, a aplicação apresentará grande lentidão e instabilidade, impossibilitando a busca de notificações por nomes. Por essa razão, a atualização dos dados de novos casos ficou novamente prejudicada nesta data.

O boletim atualizado traz ainda mais três resultados positivos de Covid-19, sendo que um está em isolamento domiciliar e dois estão internados.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 1.051 casos positivos, sendo 54 óbitos, 14 internados, 267 em isolamento domiciliar e 716 curados; 293 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo oito óbitos, 15 internados em hospitais e 270 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza 1.804 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos Covid-19

A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta segunda-feira (20), às 13h30 horas, que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 70% com respiradores (de 57 no total, 40 estão ocupados) e de 70% sem respiradores (de 63 no total, 44 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 73% com respiradores (de 15 no total, 11 estão ocupados) e 70% sem respiradores (de 20 no total, 14 estão ocupados).

Ressalta-se que os dados do boletim da Vigilância Epidemiológica com relação aos internados podem ser divergentes dos dados de ocupação de leitos em razão de alguns fatores. O principal deles é que o boletim registra apenas os casos de residentes em Americana e a ocupação de leitos pode ser de pessoas que não residem no município, por isso, não constam no boletim. Outras situações são o tempo de notificação oficial do paciente internado e ocorrências de altas ou óbitos.