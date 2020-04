Campanha Conexão Solidária arrecada 697 quilos de alimentos em Americana

Em parceria com a Prefeitura de Americana, Fundo Social de Solidariedade e Tiro de Guerra, a campanha de arrecadação do projeto Conexão Solidária, idealizado pela EPTV, arrecadou, no último final de semana (25 e 26/4), 697 quilos de alimentos em Americana. O trabalho foi realizado para atender às famílias em situação de vulnerabilidade no período de quarentena em função do coronavírus.

As doações foram feitas pelo sistema drive-thru e 162 veículos passaram pelo ponto de entrega de doações, na sede do Fundo Social. Segundo a assessora do Fundo Social, Thais Rillo, foram recebidos 697,38 quilos de alimentos, 134 unidades de produtos de higiene pessoal, 148 unidades de produtos de limpeza, 1.300 peças de roupas, cama, mesa, banho e cobertores e 42 brinquedos.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar, ressaltou a importância da ação para ajudar as famílias neste momento de pandemia. “Foi muito importante participar desta rede de solidariedade desta grandiosa ação encabeçada pela EPTV, envolvendo toda a região. Desde o início da pandemia, o Fundo Social está engajado para realizar e apoiar as frentes de trabalho de combate ao coronavirus e ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade. Desde então, contamos com muitas parcerias para que possamos, juntos, enfrentar a situação que se agrava a cada dia em decorrência do Covid-19. Agradecemos à toda a diretoria e à equipe da EPTV de Campinas pela iniciativa, ao Tiro de Guerra, nosso parceiro, e a todos que colaboraram com as doações. O Fundo Social está aberto para as próximas ações que venham a colaborar para a prestação de serviços e assistência às pessoas que mais precisam.”