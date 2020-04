Campanha Braço Forte, Mão Amiga irá arrecadar alimentos no dia 1º de maio no Tiro de Guerra

O Fundo Social de Solidariedade de Americana, o Tiro de Guerra 02-045, a Associação de Antigos Atiradores do TG e o grupo Dia Encantado vão promover, no próximo dia 1º de maio (sexta-feira), a Campanha ”Braço Forte, Mão Amiga”, para arrecadação de alimentos que serão destinados às famílias que estão passando necessidades em decorrência da quarentena para evitar o coronavírus. Pelo sistema de entrega drive- thru, as doações de alimentos não perecíveis poderão ser feitas das 8h às 16h, na sede do TG, na Rua Florindo Cibin, 2.675.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar, diante da situação atual, acredita que as doações serão fundamentais para ajudar a atender às demandas nessa crise econômica, em função do Covid-19. “Estamos unindo forças para passar esse momento de crise e não deixar ninguém sem alimentação. Por isso, essa campanha é essencial para que possamos garantir alimentos às famílias mais vulneráveis. Agrademos mais uma vez ao Tiro de Guerra, ao subtenente Adriano, ao presidente da Associação dos Antigos Atiradores, Felipe Bertiê, à parceria do Thiago Bortoleto, do grupo Dia Encantado, e demais apoiadores e à população”.

O presidente da Associação dos Antigos Atiradores do TG, Felipe Lopes Bertiê, falou sobre a campanha. “Diante da atual situação do país, juntamos braços fortes e mãos amigas para arrecadar alimentos às famílias que passam ou estão passando, neste momento, por necessidades”.