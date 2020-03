Corinthians descarta usar grana de Pedrinho para atender pedido de T. Nunes

O técnico Tiago Nunes está insatisfeito com o setor ofensivo do Corinthians e, por isso, pediu a contratação de um atacante experiente, que chegue ao time com status de titular. A expectativa é que a chance de negócio aumentasse com a venda de Pedrinho encaminhada para o Benfica, de Portugal, nesta semana.

o Corinthians não usará o dinheiro que receberá com a transferência de Pedrinho para contratar o atacante sonhado por Tiago Nunes no mercado da bola. A diretoria alvinegra utilizará os 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 104 milhões) para pagar dívidas do clube paulista.

Com isso, Tiago Nunes terá que colocar as esperanças em dois jogadores que buscam a melhor condição física para reforçar o setor: Ramiro e Yony González. O primeiro está em fase final de recuperação de lesão no joelho direito. Ele já iniciou trabalhos com bola na semana passada e pode voltar ao time contra o Ituano, domingo, às 16h (de Brasília), na Arena de Itaquera, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Yony González, por sua vez, ficou fora do empate contra o Novorizontino por conta de dores na coxa direita. Tiago Nunes admitiu que errou em relação à estreia do jogador no clássico contra o São Paulo.