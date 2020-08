Corinthians e Palmeiras ficam no zero

Ficou para sábado!

A grande final do Campeonato Paulista de 2020 começou sem gols. Em um jogo truncado e de poucas chances na noite desta quarta-feira, Corinthians e Palmeiras ficaram no 0 a 0 em Itaquera e deixaram a decisão para sábado, na arena do Verdão. Foram apenas 14 finalizações (8 x 6 para o Palmeiras), mas 36 faltas cometidas e algumas discussões entre os rivais. Apesar da tensão natural de um clássico que vale título, Timão e Verdão poderiam ter mostrado mais em campo. Expectativa aumenta para os 90 minutos finais.