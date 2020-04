DAE trabalha na troca de rede na Campos Salles

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está trabalhando na troca de rede de água na Avenida Campos Salles. Os serviços tiveram início na semana passada, com o georeferenciamento de sistema de raio X para determinar os melhores pontos para passagem da rede, segundo explicou a autarquia.

Nesta semana, tiveram início as sondagens mecânicas com abertura das janelas no asfalto, para verificação física da situação para implantação da rede. O serviço de sondagem já atingiu cerca de 70% e deve estar concluído no início da próxima semana, quando começará o processo de implantação dos tubos da nova rede, informou o DAE Americana.