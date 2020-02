Desenvolve Santa Bárbara esta oferecendo 83 vagas de emprego

o Desenvolve S.Bárbara oferece 83 vagas de emprego disponíveis com carteira assinada. Estão disponíveis opções para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, ensino médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência.

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho no Desenvolve S.Bárbara, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Ela está localizada no VIC Center, na Avenida Santa Bárbara. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Contra mestre, Cozinheiro (a) chefe, Desenhista projetista mecânico, Engrupador (a), Instalador de som automotivo, Marmorista, Mecânico diesel líder, Operador de tingimento, Tosador (a).

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Auxiliar mecânico, Caseiro, Consultor (a) externo, Cortador

Vagas para ensino médio (2º grau):

Assistente de marketing digital, Chefe de cozinha, Cozinheiro (a) industrial, Desenhista/ projetista, Eletricista montador, Encarregado de montagem de estruturas metálicas, Instalador de esquadrias de alumínio e vidros, Instalador de vidros, Mandrilhador, Mecânico de refrigeração, Montador de esquadrias de alumínio e vidro, Montador de esquadrias de alumínio e vidro, Montador de estrutura metálicas, Operador e programador (centro de usinagem), Processista, Retificador/ montador, Serralheiro, Soldador.

Vagas que exigem cursos:

Assistente de T.I: curso técnico de T.I

Chef de cozinha: curso de culinária

Designer gráfico/ web: curso de informática na área

Eletricista: curso de elétrica e NR10

Modelista: curso de técnico de modelagem e profissionalizante de AUDACES

Técnico de informática: curso técnico de informática

Programador de torno CNC: curso de CNC

Técnico (a) em segurança do trabalho: curso técnico em segurança do trabalho

Técnico (a) mecatrônica: curso em mecatrônica ou mecânica.

Vagas para graduação:

Consultor (a) imobiliário, Estagiário (a) de gerenciamento de resíduos, Farmacêutico (a), Programador (a) de WEB.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar de confecção, costureira (o).