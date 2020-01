Empresa doa serviços de identificação ao novo pronto-socorro do HM

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) recebeu mais um apoio da classe empresarial da cidade, para incrementar ainda mais as obras do novo pronto-socorro, em vias de ser inaugurado; desta vez foi a empresa Sinseg Placas Ltda, localizada no bairro Werner Plaas, que fez a doação de materiais e serviços para a identificação visual interna e externa do local.

Para os ambientes internos, a empresa produziu placas em alumínio composto, com adesivo impresso à base de água. As placas já foram afixadas, tanto nas áreas coletivas, com as indicações de acesso para cada área específica do novo ambiente, como em portas e batentes, identificando cada sala.

Na fachada do prédio, foram instaladas letras caixas em aço galvanizado, medindo entre três e nove metros em toda a extensão do letreiro. As letras receberam pintura automotiva, além de um sistema de iluminação em led. Já na entrada da emergência, também foram afixadas as letras em aço galvanizado, com medida de 7,5 por 2,10 metros. A previsão é de que até o final de semana todas as placas já estejam devidamente afixadas.

O superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), José Carlos Marzochi disse estar satisfeito com todos os serviços executados pela empresa e externou gratidão pelas doações recebidas. “Nós só temos a agradecer à Sinseg pelo excelente serviço que nos foi doado, essas placas de identificação deram vida ao ambiente, além é claro, de serem necessárias para o funcionamento do novo pronto-socorro”, destacou.

No ambiente externo também foram executados serviços de sinalização de solo para demarcação de vagas para estacionamento; substituição de poste de iluminação e limpeza geral. Na entrada do novo pronto-socorro será instalada uma cobertura de policarbonato, com estrutura em aço-carbono metalon. Segundo informações do setor de manutenção do HM, a empresa contratada deverá iniciar, ainda esta semana, a edificação das bases com sapatas e brocas preenchidas por concreto, para as colunas que irão permitir fixar toda a estrutura.

O secretário de Saúde, Gleberson Miano, apontou que a obra representa um marco na saúde do município, dada as suas dimensões e estruturas. “Sem dúvida, esse novo pronto-socorro representa um marco na história de Americana, porque não teve nenhum investimento parecido nos últimos 37 anos”, declarou.