Pacientes e funcionários do HM são orientados sobre a campanha “Janeiro Branco”

Dando prosseguimento nas ações da campanha “Janeiro Branco”, o serviço de psicologia do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) vem realizando, desde a terça-feira (14), palestras instantâneas junto aos pacientes que aguardam por consultas médicas ou outros procedimentos, no pronto-socorro da unidade.

As abordagens vêm sendo realizadas pela psicóloga e coordenadora da campanha no município, Eliane Cristina Santichi, com apoio de quatro psicólogas voluntárias que, além de esclarecer os pacientes e funcionários, também orientam sobre qualidade de vida e distribuem folhetos sobre a campanha.

Nesta quinta-feira (16), uma roda de conversa com o tema “Como Atingir Seus Objetivos Em 2020” foi promovida aos funcionários do HM, conforme proposta na programação do mês.

A Campanha “Janeiro Branco”, de conscientização, prevenção e promoção na área de saúde mental e emocional, teve início no HM, com a abertura oficial, no último dia 13. A programação contempla atividades, tanto para a população usuária do serviço, quanto para os servidores.

Seguindo o cronograma, na próxima segunda-feira (20) as profissionais irão retomar as palestras instantâneas junto aos pacientes; na terça-feira (21) outra roda de conversa será oferecida aos funcionários e fechando a programação no HM, na quarta-feira (22) haverá “doação” de abraços.