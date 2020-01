Estação Cultura recebe a primeira restauração completa desde 1912

Com 145 anos de fundação, a Estação Cultura de Americana está passando por uma restauração completa desde 1912. Avaliada em R$ 800 mil, a obra de restauro e conservação teve início em dezembro de 2019 e está sendo administrada pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo). O investimento e os serviços estão sendo feitos exclusivamente pela empresa Rumo Logística, companhia ferroviária e de logística brasileira.

A obra consiste em várias etapas , começando por uma prospecção, com um levantamento fotográfico e testes em laboratórios dos materiais coletados; em seguida com limpeza, lavagem e raspagem nas paredes para avaliar as tintas já utilizadas e, por fim, será feita as instalações necessárias de acabamento.

“É um restauro muito criterioso e demanda tempo, já que nosso objetivo é chegar até os materiais e tintas originais. Vamos tentar o máximo possível manter a arquitetura e os detalhes da Estação Cultura. O local passou por algumas reformas em 2005 e 2008, mas um restauro deste formato é a primeira vez”, disse Fernando Giuliani.

O presidente da Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana), Diego Bernardo, enalteceu a conquista e o apoio da Rumo Logística. “É um marco e por meio da empresa conseguimos manter o padrão original do prédio, com o mesmo caráter estético. Sem utilizar o dinheiro público, a Estação vai voltar a ser um ponto de referência na cidade, agregando muita cultura para a população”, disse.

As obras estão previstas para serem concluídas em oito meses e em seguida, a secretaria municipal pretende abrir um museu da ferrovia e receber projetos culturais. “Era um compromisso restaurar a Estação; já reformamos o Teatro Municipal e o OMA (Observatório Municipal de Americana), e estamos correndo atrás de parceiros para reformar o Casarão de Salto Grande e a Casa de Cultura de Hermann Müller”, concluiu Giuliani.