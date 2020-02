Gama e Policia Militar realizam operação na Avenida Brasil durante o Carnaval

A exemplo do que ocorreu no final do ano passado, com ações conjuntas no Natal e Ano Novo na Avenida Brasil, a Guarda Municipal de Americana e a Polícia Militar realizarão a mesma operação durante os dias de Carnaval devido ao grande número de pessoas que costumam se reunir no local em dias festivos.

“Faremos a ação de sexta a quarta-feira, com bloqueio viário, fiscalização e abordagens policiais”, ressaltou o instrutor de policiamento da Gama, Willian Scarazzatti.

A operação visa o ordenamento do trânsito, abordagens para coibir o uso abusivo de álcool e drogas ilícitas. Os efetivos estarão estrategicamente posicionados para aferir os níveis de ruídos emitidos pelos carros, além de outras infrações de trânsito. “Vale ressaltar que a legislação municipal com relação à poluição sonora é bastante rígida e motoristas que a infringem podem ter os veículos apreendidos”, esclareceu Scarazzatti.