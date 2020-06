Gama realiza sanitização de viaturas

A Guarda Municipal de Americana, por meio de uma parceria com a empresa Carpetex, está realizando a sanitização de todas as 24 viaturas da corporação. Segundo o comandante, Marcos Guilherme, o trabalho visa proteger os patrulheiros, que atuam na linha de frente de atendimento à população.

A sanitização difere da higienização porque, além da limpeza, é aplicado um produto com alta capacidade de matar germes. O desinfetante aplicado está no mesmo nível dos que são utilizados em hospitais e é capaz de livrar as superfícies dos agentes causadores da Covid-19, Inluenza, hepatites e de staphilococcus.

O produto tem ação contínua durante um período de dois dias, atingindo a eficácia de 99,99% na eliminação de vírus e bactérias. A partir de dois dias, esse percentual começa a diminuir mas, ainda assim, continua potente no combate aos germes.

O processo de aplicação do produto é por meio de pulverização eletrostática, que garante 100% de cobertura da superfície.

“O procedimento é mais uma garantia de segurança para os nossos valorosos patrulheiros, cujo trabalho é essencial e não pode parar”, avalia Marcos Guilherme.