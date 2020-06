Secretaria de Cultura publica novamente edital do projeto “Cultura na Quarentena”

Nesta terça-feira (16), a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) publicou novamente no Diário Oficial o edital de incentivo artístico do projeto “Cultura na Quarentena”.

O objetivo da secretaria é enaltecer artistas da cidade e seus trabalhos realizados. Serão selecionados projetos audiovisuais e os artistas podem enviar vídeos de, no máximo cinco minutos de duração, retratando a arte que desenvolvem. O material selecionado será disponibilizado a população pela Web, através das mídias sociais da Prefeitura Municipal.

Toda inscrição será feita de forma digital através da página da Prefeitura de Americana ou no link próprio do projeto, inclusive o envio do vídeo, a partir da publicação do Edital.

Considerando a pandemia provocada pelo COVID-19, o setor cultural sofreu o efeito devastador da crise econômica e do isolamento social e para garantir a continuidade da formação e difusão cultural e artística, a Prefeitura de Americana, através da Sectur e do COMCULT (Conselho Municipal de Cultura), com os conselheiros e suas câmaras temáticas, elaboraram o projeto “Cultura na Quarentena”.

“O projeto se encaixa perfeitamente neste período de isolamento que o mundo está passando, é uma oportunidade para os artistas se apresentarem e de entretenimento ao público. A proposta foi debatida entre os representantes do Conselho, com o empenho de todos os conselheiros e suas câmaras temáticas, e esperamos que muitos artistas participem e façam as inscrições”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

Mais informações pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800.