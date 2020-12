Hospital Municipal volta a ter 89% de ocupação

Hospital Municipal de Americana voltou a registrar 89% de ocupação nesta quarta-feira (9). Dos 18 leitos nessa ala, apenas dois não estão ocupados.

Os leitos com respirador do HM, mais avançados e que atendem pacientes com quadros graves, têm ocupação de 47% nesta quarta-feira. Do total de 17 leitos, oito estão ocupados.

Leitos com respirador

Hospital Municipal: 47%

São Lucas: 40%

São Francisco: 27%

Unimed: 57%

Total: 43%

Enfermarias

Hospital Municipal: 89%

São Lucas: 24%

São Francisco: 11%

Unimed: 44%

Total: 42%