Mulher é presa com armas em Americana

Os policiais estavam patrulhando na Rua José Volpato quando avistaram um veículo Hyundai Santa Fé estacionado, em atitudes suspeitas, em frente a uma oficina.

A motorista foi abordada e neda de ilícito foi encontrado, porém a mês confessou que havia dois armamentos no carro.

Os policiais vistoriaram o veículo, em baixo do banco do motorista um revolver de calibre 38, com cinco munições e cindo em um coldre.

No console central foi localizado uma pistola de calibre 22, sem munição.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a mesma permaneceu presa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.