Prefeito Omar entrega revitalização da orla da Praia dos Namorados

Com investimento total de R$ R$ 2.319.079,20, proveniente do convênio firmado entre a Prefeitura de Americana e o Ministério do Turismo, sendo R$ 300 mil do poder público municipal, o prefeito Omar Najar, e o secretário de Cultura e Turismo Fernando Giuliani, participaram nesta terça-feira (28), da solenidade que marcou o término da revitalização e das obras na orla da Praia dos Namorados. A recuperação tende a intensificar novamente o setor econômico e turístico do local.

Participaram da solenidade o vice-prefeito de Americana, Roger Willians, o deputado federal, Vanderlei Macris, o empresário e ex-deputado estadual, Chico Sardelli, secretários, vereadores e servidores municipais.

Nos 1.105 metros de extensão da orla, foram feitas inúmeras melhorias, entre elas, reforma completa nos sanitários públicos, instalação de chuveirões, manutenção completa na rede hidráulica, construção de pista de ciclismo e caminhada e reforma nas quadras esportivas. De acordo com a Sectur, a obra começou em administrações passadas, ficou paralisada durante anos por problemas de execução e foi retomada em janeiro deste ano, pela empresa Placon.

O prefeito de Americana, Omar Najar, agradeceu o apoio dos deputados e falou sobre o empenho da Sectur para a conclusão das obras. “Estou muito feliz com essa realização e agradeço o amigo Vanderlei Macris. Quando apresentamos este projeto, ele apoiou na hora, assim como fez com os investimentos do DAE e na saúde pública. Foi graças ao empenho dele, do Cauê Macris e do Chico Sardelli, essa união de todos, que tivemos conquistas para o bem da cidade. Agradeço a luta do Fernando Giulliani e quem sabe a próxima administração se dedique para revitalização da Praia Azul. Todos os pedidos que fiz, o Vanderlei, o Chico e o Cauê sempre estavam prontos para ajudar e temos também a dedicação incansável da equipe da Prefeitura e da Dalva, proprietária de um dos quiosques da Praia. Por isso, afirmo que sozinho não se faz nada”, afirmou o prefeito.

Emocionado, o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, agradeceu o apoio de todos que contribuíram para que a reforma fosse realizada. “No mandato do prefeito Erich Hetzl apresentamos o projeto aos moradores da Praia Azul e foi aprovado, mas anos depois, com outra administração no comando, a revitalização simplesmente parou. Quando começou a administração do Omar vimos que as obras estavam paradas e decidimos retomá-la. Aproveitamos para atualizar e melhorar o projeto, hoje estamos entregando a maior parte do projeto, mas vamos continuar buscando recursos e parceiros para melhorar cada vez mais a orla. Parabéns ao Vanderlei Macris, ao Chico Sardelli pelo apoio e principalmente a Dalva, por tanto empenho e dedicação. Com certeza, o comércio e o turismo local serão reforçados. Com muita luta conseguimos concluir várias obras que estavam paradas como o Teatro Municipal, o OMA e hoje a orla da Praia dos Namorados. Vir até aqui hoje trouxe muitas lembranças e memórias afetivas das pessoas”, disse.

Diversos serviços foram feitos no local que estava há anos sem receber melhorias e era considerado antigamente como um dos principais pontos turísticos da cidade. O projeto incluiu demolições; movimento de terra; manutenção na rede de galeria pluvial; instalação de lombofaixas; pavimentação; instalação de piso; criação de ciclovia; sinalização completa de trânsito; instalação de acessibilidade; manutenção geral na rede hidráulica; mobiliário urbano; canaletas água pluvial; reforma completa dos sanitários públicos; reforma das quadras esportivas; reforma do campo de futebol; reforma na quadra de areia; instalação de chuveirões; paisagismo e gramado; acesso ao Barco Escola com piso intertravado; implantação geral; instalação de lâmpadas de LED.

Os dois quiosques já existentes também foram reformados e, de acordo com Giuliani, há possibilidade em abrir outros dois quiosques.

O deputado federal, Vanderlei Macris, parabenizou o prefeito e o secretário de Cultura e Turismo pela conquista. “Parabéns a todos os envolvidos e o Fernando foi um batalhador nesta luta. Vamos continuar buscando melhorar a Praia dos Namorados e acredito que o próximo passo será a recuperação da Praia Azul. Essas duas localidades fomentam o turismo da cidade e a população terá o lazer garantido. Meus parabéns também ao prefeito Omar, que mostra claramente toda a luta para recuperar as finanças da cidade, e vimos que com a nossa parceria, sem volúpia de oposições políticas, conseguimos grandezas como essa. O Omar irá terminar seu mandato com diploma de competência na gestão pública.”

Durante a reforma, a Sectur contou com o apoio das secretarias de Planejamento, Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente e do DAE.

Mesmo com a inauguração, as quadras esportivas e os sanitários continuarão fechados, obedecendo às orientações dos órgãos competentes de saúde em relação a pandemia do Covid-19.