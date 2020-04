Prefeito Omar recebe nova viatura da Romu Canil

O prefeito de Americana, Omar Najar, recebeu uma nova viatura para a Romu Canil da Guarda Municipal de Americana (Gama), na manhã desta quinta-feira (16). O veículo foi comprado com recurso oriundo de convênio com a Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), por meio do “Projeto do Sistema Metropolitano de Proteção aos Bens e Serviços Públicos Municipais”.

A Nissan Frontier S, motor 2.3 a diesel foi comprada com R$ 110 mil repassados pelo convênio com o Estado, além de R$ 39.800 de contrapartida do município. Foram utilizados ainda R$ 12 mil para a adaptação do veículo para a atuação da Gama, como pintura, instalação de giroflex e grades para o espaço para cachorros. “É um ganho para a atuação da Gama, pois vai servir como apoio no patrulhamento, apoio em ações da própria polícia. Completa a nossa frota que, na Romu, é própria”, disse o comandante Marcos Guilherme.

O prefeito, Omar Najar, destacou a série de investimentos feitos na estrutura da Gama. “Desde que iniciamos o mandato, o investimento na Gama sempre existiu, e deixaremos uma corporação muito mais estruturada do que encontramos”, disse o prefeito.