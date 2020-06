Prefeitura de Americana realiza processo seletivo para contratação de enfermeiro

A Prefeitura de Americana está com processo seletivo simplificado aberto para preenchimento imediato de ao menos uma vaga temporária para o cargo de enfermeiro(a). Os interessados devem encaminhar currículos de 11 a 15 de junho para o e-mail recrutamento@saudeamericana. com.br.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter superior completo em Enfermagem e registro no órgão de classe. O salário é de R$3.679,86 com carga horária de 40 horas semanais. O envio do currículo de maneira eletrônica tem como objetivo evitar aglomeração de pessoas, medida necessária como prevenção à Covid-19.

Segundo o diretor superintendente do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, José Carlos Marzochi, a contratação é necessária para compor a escala da unidade de saúde de uma maneira geral. “Esse processo seletivo está sendo feito para reforçar a equipe existente, principalmente neste momento de aumento da demanda de atendimento”, explicou.

O critério para classificação do candidato será a análise de currículo. O edital do processo seletivo será publicado nas edições de quinta, sexta e sábado (11, 12 e 13) do Diário Oficial Eletrônico, que pode ser acessado pelo endereço www.americana.sp.gov.br.