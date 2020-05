Prefeitura fará manutenção na Estrada Ivo Macris nesta quarta-feira

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), fará a manutenção na estrada municipal Ivo Macris nesta quarta-feira (20). Das 8h à 12h, a via ficará interditada parcialmente para a execução do serviço de tapa- buraco, que começará em frente à empresa Basalto. O trabalho deverá se entender até quinta-feira (21).

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) solicitou apoio da Guarda Municipal para que haja o controle do tráfego de veículos no local, nos dois dias de trabalho, e a equipe da Operação Tapa-Buracos possa trabalhar com segurança.