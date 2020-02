Prefeitura inicia licitação por obras antienchente

A Prefeitura de Americana deu início, na semana passada, ao processo licitatório para realizar a obra de readequação da rede pluvial do bairro Cariobinha, que prevê acabar com as enchentes naquela região. O Poder Executivo fará a obra utilizando recursos próprios.

O prefeito de Americana, Omar Najar, recebeu o vereador Pedro Peol e o secretário de Obras e Serviços Urbanos Adriano Camargo Neves em seu gabinete na última sexta-feira (31) para tratar do assunto. “Essa é uma obra pela qual temos batalhado há anos. Será feita com recursos próprios e conseguiremos solucionar um grande problema, por isso estou muito feliz em darmos abertura ao processo licitatório”, disse o chefe do Executivo.

O secretário, Adriano, destacou que o esforço será para que o processo licitatório e a obra ocorram dentro do período de seca e a nova estrutura já esteja preparada para o fim do ano, quando as chuvas são mais fortes. “Vamos fazer a obra de acordo com o projeto feito. É uma readequação total daquela região, com uma ampliação de rede de galeria, além de readequarmos a já existente”, destacou. A obra tem custo estimado entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão, mas o preço pode variar conforme o processo licitatório e as propostas das empresas concorrentes forem apresentadas.

Peol, que é da região e vem intermediando essa solicitação comemorou a iniciativa. “Já houve tentativas de executar essa obra por meio de convênio, mas o prefeito Omar Najar teve a sensibilidade de tomar a dianteira e de executar esta tão importante obra para o nosso município”, destacou o vereador.