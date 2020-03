Prefeitura iniciará recape na São Vito nesta terça-feira

As obras de recapeamento asfáltico foram concluídas, nesta segunda-feira (9), na Rua Bem Te Vis, na região do bairro Mathiensen. A próxima via a receber as melhorias será a Rua São Vito, a partir desta terça-feira (10).

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), os serviços de recape serão executados nos trechos da Rua Orlando Dei Santi até a Manoel José do Nascimento e da Avenida Joaquim Boer até a rua Antônio Meneghel. O prazo para a conclusão é de três a quatro dias.

A Prefeitura de Americana está investindo R$ 6,8 milhões em obras de recapeamento na cidade, com recursos provenientes do Fundo Municipal de Trânsito.