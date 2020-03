Prefeitura vistoria restaurantes para verificar cumprimento de decreto

A prefeitura de Americana, por meio da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), iniciou nesta quinta-feira (19) fiscalização visando o cumprimento do decreto nº 12.410, publicado pela Administração para ampliar os mecanismos de contenção sobre a transmissão do novo coronavírus. O decreto determina o fechamento temporário de espaços públicos, academias, bares, e demais estabelecimentos comerciais, além da suspensão de consultas e cirurgias eletivas, redução da carga horária do paço municipal, entre outras medidas restritivas.

Uma equipe de fiscais, juntamente com o diretor da unidade, Antônio Donizetti Borges, visitou alguns restaurantes localizados na Avenida Brasil, com a finalidade de verificar sobre o cumprimento da norma e esclarecer dúvidas dos proprietários. De acordo com o diretor, nenhuma irregularidade foi encontrada no momento das vistorias. “Nós verificamos que eles [os proprietários] atenderam prontamente, mas vamos continuar atuando em vários locais da cidade”, afirmou Borges.

Nos dois primeiros estabelecimentos em que a equipe vistoriou, o cumprimento da nova medida estava sendo seguido à risca. Um dos restaurantes já dispôs as mesas de forma que haja espaço suficiente entre os fregueses, além de manter avisos em algumas mesas para não serem utilizada, medida para evitar aglomeração.

No outro, as mesas permanecem alinhadas como estavam antes da publicação do decreto, porém o proprietário decidiu intercalar o uso, com toalhas brancas e vermelhas, sendo que estas últimas servem como advertência para não serem utilizadas pelos consumidores, o que permite o distanciamento entre eles.

A vigilância conta com três fiscais que realizam os trabalhos em vistorias de rotina durante o dia e dois profissionais que atuam no período noturno. A prefeitura destaca que o não cumprimento do decreto poderá acarretar na cassação do alvará de funcionamento ou mesmo na interdição do estabelecimento.