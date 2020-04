Saúde oferece vagas para estágio em quatro áreas

A Secretaria Municipal de Saúde está oferecendo vagas de estágio para estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Farmácia, Jornalismo e Administração. Será uma vaga para cada curso e será dada preferência aos alunos que estiverem entre o terceiro e quarto semestre.

O estágio será realizado de segunda à sexta-feira, no período diurno, compreendendo 30 horas semanais. O valor da bolsa é de R$ 800,00 acrescidos de R$ 100,00 de vale-transporte.

Interessados deverão enviar currículo para rhpsi@saudeamericana.com.br ou até o dia 17 de abril. Para maior agilidade no processo seletivo, a Secretaria pede que ao enviar o currículo, os interessados anotem o curso de interesse no campo do assunto do e-mail.