Saúde realiza testes rápidos para HIV e sífilis em frente ao pronto-socorro do HM

A Secretaria de Saúde, por meio do SAE (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia) irá realizar na próxima quarta-feira (26), entre 17h e 21h, em frente ao pronto-socorro “Luiza Tebaldi”, testes rápidos para HIV e sífilis.

Os testes são realizados pela equipe do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) e será oferecido a todas as pessoas interessadas. Para obter o laudo do exame é preciso apresentar um documento com foto. Em caso de diagnóstico positivo, o indivíduo será aconselhado e orientado pelos profissionais, bem como encaminhado para tratamento no SAE.