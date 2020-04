Secretaria de Ação Social recebe alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza

A Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Americana, com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, está recebendo alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza, visando atender as demandas da população vulnerável atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e entidades parceiras. As pessoas que puderem ajudar podem levar as doações na sede da Secretaria, na Rua das Poncianas, 1225, Jardim Glória, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16 h.

“O objetivo é atender a necessidade de apoio suplementar e provisório aos indivíduos e às famílias atendidas, em virtude de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, em função do Covid-19, o coronavírus, mobilizando a sociedade que possa auxiliar. A distribuição das doações será feita pela entidades, de acordo com as demandas apresentadas pelas famílias e avaliadas pelas equipes técnicas da

Assistência Social, tanto da rede pública como das organizações parceiras”, explicou o secretário de Ação Social, Aílton Gonçalves Dias Filho.

Segundo a presidente do Fundo de Solidariedade, Maine Najar, a população está colaborando e as doações estão ajudando muitas famílias. “Embora não tenhamos lançado nenhuma campanha, as pessoas estão colaborando e, num trabalho voluntário, estamos conseguindo receber as doações tão importantes para as famílias que estão necessitando neste momento difícil”.

As pessoas que precisam do apoio temporário devem entrar em contato por telefone com o CRAS ou com uma das Organizações parceiras que atuam nos respectivos bairros, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, sempre evitando a aglomeração de pessoas nas unidades. Confira os locais:

Cras Mathiensen

Rua dos Tucanos, 270 – Vila Mathiensen.

Telefone: (19) 3407-2770

E-mail: crasvm@americana.sp.gov.br

Cras Praia Azul

Rua Maranhão, 1595 – Praia Azul

Telefone: (19) 3467-2256

E-mail: craspa@americana.sp.gov.br

Cras Jardim Nossa Senhora Aparecida

Rua Caetano de Campos, s/n – Jd. N. Sra. Aparecida

Telefone: (19) 3469-2339

E-mail: crasnsa@americana.sp.gov.br

Cras São Jerônimo

Rua Carlos Vassalo, 370 – São Jerônimo

Telefone: (19) 3462-7151

E-mail: crassj@americana.sp.gov.br

Cras Guanabara

Rua da Tijuca, 182 – Jardim Guanabara

Telefone: (19) 3407-8002

E-mail: crasguanabara@americana.sp.gov.br

Cras São Manoel

Rua São Thiago, 320 – São Manoel

Telefone: (19) 3468-6103

E-mail: crassmanoel@americana.sp.gov.br

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – PARCEIRAS

Casa de Dom Bosco

Rua dos Colibris, 235 – Jardim dos Lírios – CEP: 13.467-303

Telefone: (19) 3406-1147/ 3406-3332

E-mail: social.casade@dombosco.br / coord.casade@dombosco.br

Diaconia São Judas Tadeu

Rua da Devoção, nº 67 – Jd. da Paz, Americana-SPTelefone: (19) 3406-1567/ 3407-6446

E-mail: equipeccpa@yahoo.com.br

Sespa – Serviço Social Presbiteriano de Americana

Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios, Americana-SP – CEP: 13.467-261

Telefone: (19) 3407-5257/3407-5128

E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br / admsespa@yahoo.com.br

Cruzada das Senhoras Católicas – Dispensário Santo Antônio

Rua da Urca, nº 271 – Jd. Guanabara e na Rua Cruz e Souza, nº 35 –

Antonio Zanaga.

Telefone: (19) 3461-1657

E-mail: cruzadadsa@hotmail.com

Apam – Associação de Promoção e Assistência de Americana

Rua Maranhão, nº 1437 – Praia Azul – Americana – SP. CEP: 13.476-

735.Telefone: (19) 3475-7200/ 3264-2065

E-mail: ongapam@ig.com.br

Soma- Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de

Americana

Rua Chucri Zogbi, 540 – São Vito – Americana-SP CEP: 13.473-280

Telefone: (19) 3478-0968

E-mail: ccsaovito@gmail.com

Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana

Endereço: Rua Abrahim Abraham, nº 97 – Pq. Residencial Nardini, CEP: 13.468-395

Telefone: (19 2108-9356

E-mail: dirsocial@apaeamericana.com.br

CPC – Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa Com Deficiência Visual

Av. Bandeirantes, nº 2660 – Jardim Santana – CEP: 13.478-700

Telefone: (19) 3461-6364/ 3604-9399

E-mail: contato@cpcamericana.com.br

13/04/2020