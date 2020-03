Secretaria de Cultura realiza feira de artesanato neste sábado

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) realiza neste sábado (7), das 9 às 15 horas, uma feira de artesanato com muita diversidade de produtos feitos por membros do grupo Ameriart. O evento será no CCL (Centro de Cultura e Lazer) e envolve trabalhos de patchwork, bordados, patchapliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, fontes de água, arranjos de flores, artigos de decoração, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias.

A feira será montada no acesso ao CCL pela Avenida Brasil, com entrada gratuita. Mais informações sobre o projeto Ameriart e como se tornar um artesão cadastrado podem ser obtidas pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800, na unidade de Turismo.