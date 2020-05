Serviço de Apoio Psicológico aos Profissionais de Saúde do Hospital Municipal começa a funcionar em Americana

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, por meio do Serviço de Psicologia, em parceria com os psicólogos pertencentes à Secretaria de Saúde de Americana, criou o SAPPS HM – Serviço de Apoio Psicológico aos Profissionais de Saúde do Hospital Municipal, que começou a funcionar nesta segunda-feira (4). O objetivo é oferecer acolhimento, suporte emocional e orientações às equipes, visando minimizar o estresse, ansiedade e promover o bem-estar psicológico.

O serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, por meio de teleatendimento, acolhimento e apoio emocional emergencial aos colaboradores atuantes no enfrentamento da Covid-19, bem como aos demais servidores do HM que se sentirem afetados pelo contexto da pandemia. Em casos avaliados como mais graves, a pessoa será encaminhada para o acompanhamento que se fizer necessário nos serviços existentes no município.

“A pandemia, causada pelo novo coronavírus, tem afetado a saúde mental e emocional da humanidade, gerando medo, aumento no nível de ansiedade e estresse, angústia, crises de pânico, cansaço físico e mental, dificuldade de concentração, entre outras reações emocionais e comportamentais”, comentou a psicóloga responsável pelo SAPPS HM, Eliane Cristina Santichi. “Estas reações também podem estar presentes, em diferentes níveis, entre os profissionais que trabalham em hospitais, especialmente, os da chamada ‘linha de frente’ no enfrentamento da Covid-19”, completou.

O diretor superintendente do HM, José Carlos Marzochi, destacou a importância deste serviço. “Não podemos nos esquecer de cuidar de quem cuida da nossa população. Esse serviço é uma maneira de oferecer um suporte emocional nesse momento tão difícil que estamos enfrentando, garantindo que todos estejam bem para enfrentarmos essa pandemia da melhor maneira possível”, afirmou.

Por se tratar de um serviço exclusivo para os servidores do HM, a divulgação de como utilizar o mesmo foi realizada internamente.