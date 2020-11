Tivoli Shopping lança “Um Natal Sem Igual”

O Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, preparou uma programação especial para celebrar o Natal, uma das épocas mais especiais do ano. Entre os destaques estão decoração temática, pocket show com personagens natalinos, holograma do Papai Noel com mensagens de esperança e um túnel de luzes para fotos.

Com a temática “Um Natal do Seu Jeito, Um Natal Sem Igual”, a decoração natalina do shopping será inaugurada no próximo sábado (07).

Neste ano, o empreendimento optou por resgatar o que o Natal tem de melhor: a expressão da união. O objetivo é oferecer ao público uma atração que represente toda a magnitude da data e que contemple essa mistura de sentimentos que envolve o atual momento, sem deixar de lado todo o cuidado e cautela necessários hoje.

“Neste ano tudo será diferente, mas não podemos deixar que a celebração dessa data deixe de ser mágica e especial. Será uma comemoração com menos contato físico, claro, mas não com menos magia e encantamento. Estamos trabalhando para criar um Natal único”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

“O Natal vem para fechar o ano e nos ajudar a superar os desafios que 2020 nos trouxe. Queremos celebrar um Natal de esperança e união e fazer com que este ano termine cheio de alegria e sorrisos. Nosso Natal vem ressaltar o sentimento de esperança, otimismo e fé tão presentes nesta época”, acrescenta o gerente geral do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini.

Decoração

Para encantar adultos e crianças, o Tivoli elegeu um elemento querido de todos para ser o astro da decoração e representação dessa energia mágica que o Natal possui: o trem. Ele é que pode levar, para todos os cantos, esse verdadeiro significado do Natal, não importando a distância.

Dentro do “Expresso Natal”, montado na Praça de Eventos, ao lado da Praça de Alimentação do shopping, haverá post its para que os visitantes possam escrever mensagens de positividade e esperança. A ideia é que todo o interior da locomotiva seja preenchido com frases inspiradoras, criando uma decoração colaborativa.

Os pets, que já faziam parte do Natal do Tivoli Shopping, ganham ainda mais destaque este ano. Afinal, com as pessoas passando mais tempo dentro de suas casas, os pets – que já são considerados verdadeiros membros das famílias – estiveram ainda mais presentes em nossas atividades rotineiras.

Reforçando sua política de pet friendly, o empreendimento incluiu elementos de referência ao universo animal na decoração natalina, com pelúcias e esculturas espalhadas pelo espaço decorativo. E nas entradas do shopping foram instalados totens “cata-caca”, que continuarão mesmo após o Natal.

Além disso, o Natal Sem Igual contará com um espaço voltado para a doação de rações. Toda a arrecadação será destinada às instituições SPASB – S.O.S Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara Santa Bárbara d’Oeste), e à OAB São Paulo – Subseção de Americana Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais.

Outro grande destaque da decoração de Natal do Tivoli este ano serão as luzes. Desta vez, além da fachada iluminada, o público poderá desfrutar de um cenário instagramável para fazer suas fotos: o Túnel de Luzes, montado próximo à loja Kalunga.

Papai Noel

Neste ano, o Bom Velhinho não estará presente fisicamente no shopping. Ele ficará quietinho em sua casa, no Pólo Norte, se cuidando, para que no próximo ano esteja novamente com a gente!

Mas o shopping criou alternativas para garantir a presença do querido Papai Noel, mesmo que de uma forma diferente da que estamos acostumados. Para que o público não deixe de registrar o momento, haverá painéis com imagens do Bom Velhinho instalados em pontos do shopping para que os visitantes possam fazer suas fotos e selfies.

O Tivoli também preparou um filtro especial de Instagram, do Papai Noel, para garantir a diversão dos visitantes, que poderão fazer suas fotos e compartilhá-las na rede social.

E um holograma do Papai Noel, para compartilhar mensagens de esperança, também fará parte da decoração natalina a partir do próximo dia 17.

A figura do Bom Velhinho estará presente ainda no pocket show “Natal Encantado – a magia está no ar”.

A apresentação é uma produção repleta de músicas natalinas e que conta com a participação de personagens fantasiados de Papai Noel e outros ícones do Natal, celebrando a vida e ressaltando a importância de praticar pequenos gestos de carinho para espalhar o amor e semear a esperança.

As apresentações terão cerca de 10 minutos de duração e ocorrerão às 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h, sempre às terças e quintas-feiras, de 10 de novembro a 10 de dezembro.

Os personagens farão as apresentações em fantasias, que serão devidamente higienizadas após cada show.

Promoção

Este ano, a promoção de Natal do Tivoli Shopping também será diferente. O cadastro das notas fiscais será totalmente on-line, ou seja, não haverá cupons impressos e nem filas, o que vai gerar mais conforto e segurança para os clientes.

A cada R$ 150 em compras, o consumidor terá direito a 1 cupom para concorrer a um carro Joy Plus zero quilômetro.

O cadastro dos cupons poderá ser feito de maneira simples utilizando o aplicativo Prizor Web ou pelo WhatsApp (11) 94232-7782.

A promoção ocorre do dia 10 de novembro ao dia 3 de janeiro. O sorteio será realizado no dia 6 de janeiro de 2021, pela Lotomania.

Neste ano, assim como nos anos anteriores, as compras realizadas de segunda à quinta-feira darão direito a cupons extras. Mas desta vez, a troca funcionará da seguinte forma: compras realizadas em novembro darão direito a 5 vezes mais cupons; compras feitas na primeira semana de dezembro gerarão 4 vezes mais cupons; e compras realizadas na segunda semana de dezembro irão gerar 3 vezes mais cupons.

O regulamento completo da promoção estará disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.