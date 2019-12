Trem iluminado do projeto “Natal nos Trilhos” deve passar por Americana entre 20h e 21h desta sexta-feira

O projeto “Natal nos Trilhos”, que teve início na segunda-feira (16) e deve percorrer mais de 30 municípios do interior paulista até o dia 21 de dezembro, está programado para passar por Americana na sexta-feira (20), entre 20h e 21h, mas podem ocorrer atrasos. Anteriormente o horário previsto informado era 23h25.

A atividade é uma realização da Rumo Logística em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferrroviária (ABPF) e tem como grande atração deste ano a locomotiva C30-7 9380, fabricada em 1978 na Austrália, sendo uma das três únicas fabricadas no mundo e uma das duas que vieram para o Brasil.

Decorada com centenas de luzes natalinas, a 9380 conta com uma pintura especial em homenagem à Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA). Junto com a locomotiva 7202 presente na última edição, a composição saiu de São José do Rio Preto no dia 16 e termina o roteiro em Jundiaí, no sábado (21). No total, serão percorridos cerca de 450 quilômetros.

Segundo a Rumo, não existe venda de bilhetes ou transporte de passageiros, pois a composição apenas faz um desfile pela ferrovia. Também não são previstas paradas ou visitação ao trem durante o desfile. A atividade tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. A Estação Ferroviária de Americana não estará aberta ao público por questões de segurança, pois está passando por reformas.

Segurança

Para que todos possam assistir à passagem da locomotiva em segurança, a Rumo destaca alguns cuidados importantes:

· Pare, olhe e escute, respeitando a sinalização nas passagens em nível;

· Mantenha distância segura da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

· Escolha um local seguro para registrar suas imagens;

· Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados;

· E lembre-se: o Natal é a celebração da vida. Se não for seguro, não faça!