Universidade de Americana promove Encontro com Atletas do basquete brasileiro

A faculdade Unisal, em parceria com o Novo Basquete Brasil (NBB), realiza neste sábado (1º de fevereiro), o Encontro com Atletas, um bate-papo com atletas da Liga Nacional de Basquete e com o técnico Paulo Bassul, que atuou na Seleção Brasileira de Basquetebol Feminino, nos jogos Olímpicos de Sydney (2000) e de Atenas (2004). O evento acontece no Campus Dom Bosco (Rua Dom Bosco, nº 100 – Vila Santa Catarina), das 10h às 12h, com entrada franca e aberto ao público.

As vagas são limitadas, com prazo até 30/01/20 e para participar é necessário realizar inscrição no link https://unisal.br/NBB.

“Sempre digo que a Secretaria de Esportes apoia eventos e projetos que tem como objetivo fomentar a prática esportiva e, dessa vez, não será diferente. Estamos ajudando na divulgação do evento, tanto para os atletas da nossa escolinha da modalidade, quanto para toda a população. Esta também será uma oportunidade para quem quer aprender mais sobre a formação de um profissional de Educação Física”, disse o secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná.

Durante o Encontro com Atletas, os participantes poderão tirar dúvidas sobre o basquete brasileiro, as áreas de atuação do profissional de Educação Física e participar de sorteio de brindes.

Além disso, com o objetivo de ampliar a experiência a um maior número de alunos, o Unisal vai disponibilizar transporte gratuito para os alunos das Unidades de Campinas e Piracicaba. Os detalhes de ponto de encontro e horário no dia 01/02, em cada uma das Unidades, será confirmado pela direção local. O transporte fará o trajeto de ida e volta para o evento na cidade de Americana.

De acordo com o diretor de Operações da Unisal de Americana, o professor Marcelo Scudeler, essa é mais uma ótima chance de crescimento e novas experiências dentro do ambiente acadêmico.

“O Unisal tem a visão do protagonismo do aluno, de apoiar em suas escolhas e na forma como desejam escrever o seu futuro. Ao oferecer um evento dessa importância, a instituição revela o cuidado com a qualidade, tanto no ensino, quanto na formação integral do aluno. O Unisal tem investido diretamente do futuro no aluno, dando condições de crescimento e contato com áreas que poucas universidades oferecem”, afirma.

Para os alunos do Unisal, o evento é mais uma forma de aprendizado, de network e de participação ativa na vida acadêmica. Para os alunos do Ensino Médio, essa é uma oportunidade a mais para ter certeza da profissão que desejam seguir. Os interessados poderão aproveitar o plantão da equipe de Atendimento Integrado para realizar inscrição para prova agendada. Quem já estiver aprovado no vestibular do Unisal, poderá efetivar a matrícula no mesmo dia.

Para mais informações, a Secretaria de Esportes fica localizada na Rua Sergipe, nº 230, bairro Colina. O atendimento ao público é realizado de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h.