Vigilância Epidemiológica de Americana confirma sétima morte por Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, na manhã desta segunda-feira (1º), o registro do sétimo falecimento de residente no município por Covid-19, sendo o primeiro de um profissional da saúde. Um enfermeiro de 31 anos, que atuava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Piracicamirim e no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no município de Piracicaba, faleceu no sábado (30). Ele era morador do bairro São Jerônimo e tinha diabetes, hipotireoidismo e hipertensão.

O profissional foi servidor público municipal em Americana, de 2010 até 2018, atuando em diversas unidades de saúde, como o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e o PA (Pronto Atendimento) Zanaga. Ele começou a ter sintomas do coronavírus no dia 3 de maio e teve resultado positivo de covid-19 no dia 10. Ele estava internado na UTI do Hospital Regional de Piracicaba, onde veio a falecer.

As outras vítimas fatais da Covid-19 residentes em Americana foram: um homem de 64 anos, morador da Vila Redher, no dia 27 de março; um homem de 70 anos, morador do Iate Clube de Americana, no dia 4 de abril; um homem de 48 anos, morador do Jardim Ipiranga, no dia 13 de abril; um homem de 60 anos, morador do Parque da Liberdade, no dia 28 de abril; e duas mulheres de 69 e 71 anos, no dia 23 de maio, que residiam na casa de longa permanência para idosos, localizada no bairro Santa Cruz.