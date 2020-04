Americana já vacinou aproximadamente 20.500 pessoas contra a gripe e retoma campanha na segunda-feira

A vacinação contra a gripe para idosos e profissionais da saúde será retomada na segunda-feira (30) em Americana. O segundo lote recebido pelo município, com 11 mil doses, foi utilizado praticamente todo nesta quinta-feira (26), devido à grande procura da população. Dessa forma, aproximadamente 20.500 pessoas já foram vacinadas e mais um lote deve ser recebido do Governo do Estado de São Paulo para dar continuidade à campanha na próxima semana.

O primeiro lote recebido pelo município, com 9.600 doses, foi esgotado no primeiro dia da campanha, na segunda-feira (23). Como o estoque de vacinas ficou praticamente esgotado nesta quinta-feira, com a aplicação de quase todo o segundo lote, foi definida a retomada na próxima semana, com a chegada do terceiro lote.

“Esse ano está sendo atípico quando comparamos com anos anteriores, quando tínhamos uma procura menor que a esperada. Esse ano estamos tendo uma procura grande dos grupos prioritários”, avaliou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Simone Maciel. “A população que está contemplada nessa primeira fase da campanha, que são os idosos e profissionais da saúde que ainda não receberam a vacina, pode ir na segunda procurar os locais de vacinação que já divulgamos para darmos continuidade na vacinação”, explicou.

A vacina estará disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), inclusive a da Vila Gallo, que passou por reforma e se encontrava fechada. A única exceção é a UBS Cillos, por ser uma unidade de referência em atendimento às gestantes. Além das UBSs, o Núcleo de Especialidades também é um ponto de vacinação. Em todos esses pontos a vacinação ocorre das 8 às 16 horas.

A Secretaria de Saúde também está utilizando o sistema de drive thru, em que a vacina é aplicada dentro do veículo, facilitando assim o acesso, principalmente aos idosos. Esse esquema será mantido, das 8 às 16 horas, na UBS do bairro Parque Gramado e no Núcleo de Especialidades, no bairro Cordenonsi. Já no estacionamento do Supermercado São Vicente, em frente à UBS Cillos, no bairro São José, o drive thru será das 9 às 15 horas.

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Os profissionais estão organizando a fila, de modo que os idosos permaneçam com distância mínima uns dos outros. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde faz um apelo para que essa distância seja respeitada e que, ao tomar a vacina, os idosos retornem imediatamente para suas casas, evitando assim aglomerações. A campanha segue até o dia 15 de abril.