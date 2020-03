Americana vai retirar setorização de Área Azul e vai estender prazo para pagamento

O sistema de estacionamento rotativo da Área Azul digital de Americana terá algumas mudanças para melhor atender à população. O anúncio foi feito pelo prefeito Omar Najar e o diretor da Estapar (Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda.), concessionária que administra o serviço na cidade, Adelcio Antonini. A exigência da setorização será retirada e será criada a cobrança pós-utilização.

“O usuário do sistema não precisará mais informar o setor na hora de comprar o ticket e terá mais tempo para pagar a tarifa. A tolerância que hoje é de 30 minutos será ampliada para duas horas para o pagamento da tarifa e, se for necessário pagar no dia seguinte, o valor será de R$ 10 para não ser penalizado com multa. Discutimos as sugestões com a Associação Comercial e Industrial de Americana e a Estapar e chegamos a um consenso para promover uma adequação do sistema em nosso município para evitar multas e melhorar o serviço”, explicou o prefeito Omar Najar.

As mudanças propostas deverão entrar em vigor até 30 de março, segundo a Estapar. “Vamos criar um site e aplicativo WhatsApp especiais para que os usuários possam consultar a situação de multa no sistema, se foi notificado pelo não pagamento. Estamos ajustando todo o processo para melhor atender as necessidades dos usuários”, disse Antonini.

A flexibilização no sistema rotativo foi ressaltada pela Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA). “A ACIA busca uma flexibilidade para atender melhor o usuário para que tenha mais tempo hábil para estacionar, efetuar o pagamento e mais acessibilidade ao comércio também”, disse o diretor da ACIA, Wagner Armbruster.

Participaram da reunião, o secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e autoridade municipal de trânsito, Eraldo Camargo, o diretor da ACIA, José Camacho, o empresário e colaborador Ricardo Molina e os vereadores Pedro Peol e doutor Alfredo Ondas.

O sistema rotativo da Área Azul foi implantado em Americana em fevereiro de 2019.