BEBÊ ENGASGADA COM LEITE É SALVA PELA PM POR TELEFONE NO JD DA PAZ AMERICANA

Uma bebê de apenas uma semana que estava engasgada com o leite materno foi salva pela Polícia Militar (PM) através do sistema de ligação 190. O caso aconteceu por volta das 20h20, no bairro Jardim da Paz.

De acordo com a corporação, a criança estava se alimentando e acabou engasgando. A mãe ficou desesperada e ligou ao 190 da Polícia Militar (PM), onde foi orientada dos procedimentos necessários. A criança conseguiu soltar um pouco de leite porém não chorou e a mãe continuava preocupada.

Diversas viaturas foram até a residência, localizada na Rua Plenitude, onde o Sargento Giglio iniciou a manobra Heimlich, que é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia.

Após o procedimento, a mãe foi orientada a levar a bebê até o Hospital Municipal de Americana junta com os soldados Lucas e Renan para consulta e avaliação profissional.