Calçamento do Parque Natural Uga-Uga recebe plantio de 44 mudas de ipês brancos

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou o plantio de 44 mudas de ipês brancos no calçamento do Parque Natural Urbano Uga-Uga, localizado na Avenida Raphael Vita, altura da Rua Nevada, que possui área total de 100 mil metros quadrados.

A atividade contou com a presença do prefeito Omar Najar, do secretário Odair Dias, do presidente do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), João Antônio Silveira Braidotti, parceiros e colaboradores na implantação do parque. O prefeito plantou uma das mudas e parabenizou a todos os envolvidos. “Parabéns à Secretaria do Meio Ambiente e todos os parceiros que estão fazendo o nosso parque natural urbano se tornar realidade”, comentou.

O empresário e um dos parceiros do Uga-Uga, Pedro Saltorelli, destacou a importância da iniciativa. “Estou muito feliz, o Odair está fazendo um grande trabalho, a comunidade está presente. Isso aqui era um lixão, as pessoas jogavam de tudo e hoje está muito lindo. Não terminou ainda, a gente precisa de mais apoio para o término do parque e o que precisar estamos juntos”, afirmou.

Segundo o secretário, as obras no parque já estão bem avançadas. “O Uga-Uga tem avançado bastante. Já preparamos o espaço para o estacionamento, o cercamento está em andamento, boa parte do calçamento drenante já foi concluída, o platô para que a gente coloque os brinquedos feitos todos de madeira também já está preparado e estamos definindo agora o relevo do espaço pet”, informou Odair Dias. “A pista para caminhada está na reta final, a pista de montain bike já tem gente utilizando, uma pista que tem mais de 3,5 quilômetros, e dessa forma estamos conseguindo atingir os objetivos propostos dentro do Uga-Uga”, completou.

Mais informações sobre o projeto e como ser um parceiro do Parque Natural Uga-Uga podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria do Meio Ambiente (19) 3471-7770.