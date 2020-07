Como diretor, Zeca Camargo chegará à Band com salário próximo ao da Globo

Apesar de a assinatura não ter sido efetivamente colocada no papel, os termos do contrato de Zeca Camargo com a Band estão praticamente finalizados. Como a coluna adiantou, a emissora esperava celebrar o compromisso nesta semana. Pois bem, o acordo ocorreu na tarde desta quinta-feira (2).

Além de apresentador, o jornalista passará a exercer também o cargo de diretor e coordenará novos projetos do canal, conforme noticiado pelo “Notícias da TV”. As funções não são novidade para Zeca, que esteve à frente de produções da MTV no começo dos anos 90.

Com o contrato, o salário de Zeca ficará próximo ao que ele ganhava na Globo. A coluna apurou que soldo do apresentador será menor que R$ 300 mil mensais que ele recebia na antiga empresa, mas superior a R$ 200 mil.

Nos próximos dias, a Band decidirá os rumos do matinal que será comandado por Mariana Godoy. A Zeca Camargo restará decidir se assume o projeto. Uma certeza já existe: ele não se chamará mais “Aqui na Band”.