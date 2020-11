Empresários de Americana criam app para freelancers

conseguir um bom prestador de serviços é um desafio para muitos estabelecimentos. Foi pensando nessa realidade que alguns empresários da cidade de Americana-SP se juntaram e desenvolveram um aplicativo que divulga vagas e viabiliza a contratação de freelancers.

O Freelou! é um aplicativo para celular focado no ramo de alimentação, que conecta bares e restaurantes aos chamados “freelas”, uma classe trabalhadora que cresceu consideravelmente no ano de 2020, ajudando a solucionar demandas por serviços extras, temporários ou emergenciais, e a ampliar oportunidades de trabalho.

No desenvolvimento do aplicativo, o grupo de empresários pensou justamente em uma maneira flexível de divulgar e encontrar vagas de trabalho. Para os estabelecimentos, reduzir despesas fixas e expandir a equipe diante de situações de aumento na demanda são os principais objetivos pontuados pelos criadores do app. Já para os freelancers, o foco é encontrar vagas bacanas e adquirir uma renda extra.