Fundo Social recebe doação de 300 máscaras do clube Amal Shriners

Na manhã desta quinta-feira (4), a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, recebeu do grupo fraterno Amal Shriners, a doação de 300 máscaras, que serão incluídas nas cestas básicas direcionadas a famílias cadastradas para receberem os benefícios no enfrentamento ao Covid-19. Participaram da entrega o presidente do clube da região de Santa Bárbara d`Oeste, Marcelo Eduardo Ruffini, o ex-presidente e membro do clube, Leandro Zanini Santos, o presidente nacional do clube, Marcelo Sans Dodson, e o membro da diretoria, Cássio Alberto Rossi.

De acordo com Leandro Zanini, o clube faz diversos projetos buscando ajudar inúmeras famílias que precisam de apoio, principalmente, na atual situação de pândemia mundial. “Estamos dividindo as doações pelas cidades da região e conhecemos o trabalho realizado pelo Fundo Social de Americana. É um trabalho muito bem feito, organizado e elas sabem quais locais devem receber doações”, disse Leandro Zanini.

“Agradeço de todo coração ao clube Amal Shriners pelas doações das máscaras que serão distribuídas nas cestas. Por meio da colaboração das pessoas, estamos ajudando muitas famílias e, nesta semana, repassamos para Secretaria de Ação Social 900 cestas básicas para serem entregues às famílias cadastradas através do site da Prefeitura e após análise das técnicas dos CRAS. O americanense está engajado em ajudar o próximo e, tanto o cidadão comum, como grandes empresas e redes de estabelecimentos, querem colaborar. Temos recebido grandes doações ultimamente e agradeço a iniciativa de todos”, enalteceu a presidente do Fundo Social, Maine Najar.