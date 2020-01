Gama participa do III Seminário Estadual de Patrulhamento Tático nas GCMs

Integrantes da Romu (Ronda Ostenciva Municipal) da Gama (Guarda Municipal de Americana) participaram do III Seminário Estadual de Patrulhamento Tático nas GCMs, que foi realizado no Teatro Municipal de Jandira. A participação dos guardas faz parte do Estágio de Qualificação Profissional (EQP), que é realizado anualmente pela Academia da Gama.

Na ocasião, foram realizadas as seguintes palestras: “Ocorrências com Reféns – Papel do 1º Interventor”, com o palestrante Jonnhy Mascarenhas, gestor de Segurança, policial da reserva, ex-negociador do GATE/SP; “APH Tático”, com o palestrante Jaex Correia de Lima, 1° Sgt PM, socorrista tático, instrutor TCCC e TCCC- L; “Planejamento tático dentro da ROMU”, com o palestrante Pedro C. Chaves, GCM de Paulínia, instrutor de armamento e tiro; e “Sobrevivência Policial”, com o palestrante Siderley Lima, GCM, instrutor do Patamo, instrutor de armamento e tiro.

Também estiveram no seminário o coordenador e o instrutor da Academia da Gama, respectivamente, Hariel Mikolay e Agnaldo Dorcílio. “Foi um momento muito importante, pois além das palestras voltadas especificamente para essas equipes, o seminário serviu para trocar experiências com as outras corporações”, destacou Mikolay. Aproximadamente 30 municípios participaram do evento.