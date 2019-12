Luxemburgo é o novo Técnico do Palmeiras

O Palmeiras esqueceu rapidamente a falta de acordo com Jorge Sampaoli. Um dia depois de comunicar o encerramento das negociações com o argentino, o clube paulista acertou o retorno de Vanderlei Luxemburgo, que comandou o Vasco em 2019.

O treinador recebe a quinta chance no Palmeiras apenas 15 dias depois de o presidente Maurício Galiotte discursar a favor de uma renovação no clube alviverde. Vale lembrar que a primeira passagem de Luxemburgo pelo time começou há quase 27 anos.

“O futebol está passando por momento de mudanças, e o Palmeiras tem de acompanhar essas mudanças. É nessa direção que a gente vai procurar as peças que a gente entende que são as melhores para isso”, disse o mandatário no dia 1º de dezembro, minutos depois de demitir o técnico Mano Menezes.

Os primeiros passos do Palmeiras indicaram para a tal mudança de direção. Depois de optar por Luiz Felipe Scolari, contratado em 2018, e Mano Menezes, em 2019, o clube trabalhou com o nome de Jorge Sampaoli para a temporada 2020.

treinador argentino levou o Santos ao vice-campeonato brasileiro ao superar o próprio Palmeiras. Durante a campanha, Sampaoli se tornou peça fundamental para a mudança santista em relação ao futebol, com renovação de ideias em campo, justamente o que o clube alviverde buscava.

O Vasco de Luxemburgo, embora tenha recebido elogios pela campanha segura no Brasileirão, foi superado, por exemplo, por Goiás e Fortaleza no campeonato. O time terminou no 12º lugar, com 49 pontos.

Ambos clubes têm investimento menor, além de ficarem atrás no quesito estrutura. Apesar disso, o Fortaleza de Rogério Ceni terminou na nona colocação, com 53 pontos. Já o Goiás de Ney Franco ficou na décima posição, com 52 pontos.

Luxemburgo busca ainda volta à rota de títulos. O último título nacional do treinador no Brasil foi em 2004, com o Santos. Em 2017, ele conquistou o Campeonato Pernambucano com o Sport, mas deixou o clube depois de uma eliminação na Copa Sul-Americana e uma campanha ruim no Brasileiro, que resultaria no rebaixamento do time.

Na temporada passada, Luxemburgo ficou fora do mercado, voltando apenas em maio deste ano para acertar com o Vasco. Na nota oficial de confirmação do retorno do treinador ao Palmeiras, o clube frisou todas as glórias obtidas por ele – a maior parte delas há quase três décadas.

“Terceiro treinador com mais jogos (373) e mais vitórias (226) à frente do clube na história, o técnico firmou vínculo com o Verdão ontem (15) por duas temporadas e inicia seus trabalhos pelo clube ainda neste mês de dezembro”, escreveu o Palmeiras.

