obra da subadutora de R$ 6,7 milhões do pós-Anhanguera foi entregue ontem pelo prefeito Omar Najar

A nova subadutora substitui uma antiga, feita na década de 70, e tem três mil metros de tubulação de ferro fundido com 600 milímetros de diâmetro, iniciando na ETA e seguindo até o trevo de entrada de Americana. Ela vai abastecer os reservatóriso CR12, do Jardim Brasil, o CR13, da Chácara Letônia, e o CR14, da Praia Azul.

“Não é uma obra aparente, mas podem ter certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. A nossa gestão está fazendo aquilo que precisa para que Americana não sofra mais com a falta de água. Sem dúvida, hoje avançamos muito com a entrega oficial dessa subadutora para a região do Pós-Anhanguera”, declarou o prefeito em suas redes sociais.

A obra foi executada em 12 meses, com recursos próprios do DAE, que totalizaram um investimento de R$6,4 milhões.

a obra da Subadutora SA12, que vai atender bairros como Zanaga, Jardim Brasil, Praia Azul, Praia dos Namorados e adjacências.