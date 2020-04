Prefeitura e entidades se unem para arrecadar alimentos

Cerca de 240 cestas básicas estão sendo entregues para as famílias em situação de vulnerabilidade social de Americana, atendidas e acompanhadas nos programas e serviços sociais ofertados pela prefeitura. Esta é uma das ações que estão sendo promovidas para atender as demandas das famílias em extrema pobreza no atual momento de necessidade que se encontram em função dos diversos problemas sociais que estão se agravando em decorrência do Covid-19.

“Estamos movendo esforços para conseguir atender as demandas da população vulnerável, priorizando inicialmente as famílias atendidas nos Cras, no Creas e nas Organizações da Sociedade Civil parceiras da Prefeitura. É uma força-tarefa envolvendo a Ação Social, Educação, Fundo de Solidariedade e as entidades para conseguir atender a necessidade eminente que estamos passando neste momento difícil devido ao coronavírus”, disse o secretário de Ação Social e Desenvolvimento Humano, Aílton Gonçalves Dias Filho.

O trabalho está contando com a colaboração das entidades Diaconia São Judas Tadeu, Cruzada das Senhoras Católicas, Casa de Dom Bosco, Sespa, Soma e Apam.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maíne Najar, a união de esforços neste momento é fundamental para ajudar a população carente. “São ações que estamos fazendo para o atendimento imediato de quem precisa, uma situação de emergência que está nos unindo ainda mais para viabilizar e mobilizar as pessoas. Por isso, quem puder ajudar pode entrar em contato com o Fundo Social, que estaremos fazendo uma campanha no município para fortalecer o trabalho que já realizamos e que agora pode ser a garantia de alimento para muita gente”.