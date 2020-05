Profissional de saúde de 24 anos tem resultado positivo para coronavírus em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou o registro de mais um caso positivo de coronavírus. Trata-se de uma mulher de 24 anos, profissional da saúde, que já aguardava o resultado do exame em isolamento domiciliar. Agora, o município contabiliza 56 casos positivos, sendo que 35 já estão curados.

Na manhã desta sexta-feira, foi confirmada a quarta morte por Covid-19 de um morador de Americana. Trata-se de um homem de 60 anos, que estava internado no Hospital do Servidor Público Estadual, da cidade de São Paulo, e faleceu no dia 28 de abril, mas que teve resultado positivo para coronavírus no dia 4 de maio.

No boletim atualizado, constam ainda mais dois novos casos suspeitos, que estão internados em hospitais particulares do município: dois homens de 78 e 67 anos.

Quatro pacientes que eram considerados suspeitos tiveram resultados negativos para coronavírus: dois estavam em isolamento domiciliar e os outros dois continuam internados. Duas pessoas realizaram testes rápidos em laboratório particular e tiveram resultados negativos.

Com esses dados, o quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 56 casos positivos, sendo quatro óbitos, 17 em isolamento domiciliar e 35 curados; 15 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo cinco internados em hospitais, quatro em isolamento domiciliar e seis que já cumpriram a quarentena (14 dias). O município contabiliza agora 353 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelo resultado de exame negativo.



