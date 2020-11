Rio Branco apresenta novo reforço

O Rio Branco apresentou na tarde desta quarta-feira, 04/11, o atacante americanense Matheus Lu (22), que reforçará o elenco do Tigre para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Matheus cresceu no bairro Vila Vitória- região do bairro Mathiensen – e chegou a vestir a camisa do Rio Branco ainda no sub-13. Revelado na Escola de Futebol Camisa 10, o atacante teve passagens nas categorias de base do São Paulo e Guarani, seu último clube foi o Treze da Paraíba.